Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон испытал проблемы с болидом на первой свободной практике накануне Гран-при Бельгии в рамках чемпионата «Формулы-1».

Первые тренировочные заезды прошли на автодроме «Спа-Франкоршам». Информация о повреждениях болида появилась в официальном «Твиттере» команды «Мерседес». Во время практики Хэмилтон заметил, что двигатель болида начал терять мощность, и вернулся в боксы. По официальной информации, необходимо было заменить медаль газа — именно эта деталь вызывала проблемы.

На ремонт болида Хэмилтона команде потребовалось около получаса, после этого британский пилот смог вернуться на трассу и провести тренировку. По итогам первой свободной практики Льюис Хэмилтон стал шестым, уступив Себастьяну Феттелю 1,4 секунды.