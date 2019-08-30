Стало известно, с кем московский ЦСКА сыграет матчи группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла в Монако, в комплексе «Гримальди-Форум». По итогам первой Участники жеребьевки Эшли Коул и Пауло Феррейра определили «Краснодар» в квартет под буквой H.

Из второй корзины московским армейцам достался болгарский «Лудогорец».

Из третьей корзины ЦСКА выпал такой соперник из Ла Лиги, как «Эспаньол».

Соперником ЦСКА из четвертой корзины стал «Ференцварош».

Напомним, в групповой этап Лиги Европы ЦСКА попал без квалификационных отборов, поскольку занял четвертое место в чемпионате России по футболу сезона-2018/19. В групповом этапе Лиги Европы принимают участие 48 клубов.

В минувшем сезоне ЦСКА выступал в Лиге чемпионов, однако не смог выйти из группы.