Стали известны соперники российского футбольного клуба «Краснодар» на групповом этапе Лиги Европы сезона-2019/20.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла в Монако, в комплексе «Гримальди-Форум». Участники жеребьевки Эшли Коул и Пауло Феррейра определили «Краснодар» в квартет под буквой С.

Из первой корзины «Краснодару» достался швейцарский клуб «Базель».

Из третьей корзины россиянам попалась испанская команда «Хетафе».

Соперником «Краснодара» из четвертой корзины стал клуб «Трабзонспор» из Турции.

Сам «Краснодар» располагался во второй корзине при жеребьевке. В групповой этап Лиги Европы российский клуб попал, поскольку не смог пройти квалификацию в Лиге чемпионов, уступив в раунде плей-офф греческому «Олимпиакосу» в двух матчах. По итогам чемпионата России «Краснодар» занял третье место.

В групповом этапе Лиги Европы принимают участие 48 клубов.