Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал, что должен сделать ирландец Конор Макгрегор, чтобы рассчитывать на бой-реванш.

В интервью ESPN Нурмагомедов рассказал, что Макгрегор должен вернуться в UFC, одержать 9-10 побед, и только тогда они смогут встретиться в октагоне. По словам Нурмагомедова, он не согласится на бой за большие деньги. «Нет. Для начала он должен вернуться и показать себя. Дана Уайт может не звонить по этому поводу», — отметил Нурмагомедов.

«Хочу драться с настоящими соперниками — Дастином Порье, Тони Фергюсоном. Возможно, с одним из величайших в истории Жоржем Сен-Пьером», — сказал Хабиб, отметив, что не хочет встречаться с соперником, который никогда не побеждает.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в октябре 2018 года, защитив титул чемпиона UFC в легком весе.