Игроки и тренеры «Зенита» выходили на пятничную открытую тренировку перед матчем со «Спартаком» еще под впечатлением жеребьевки Лиги чемпионов. Своя то была давно обсуждена: из уст зенитовцев звучали названия иностранных клубов — «Олимпиакос», «Аталанта». Ракицкий о чем-то спорил с Тимощуком. Слышавший это Кузяев весело качал головой…

Проходя мимо прессы, многие игроки приветливо махали руками, здоровались или качали головой. И лишь те, чей статус в клубе пока не определен, хмуро шли, глядя сквозь бутсы. Среди них Краневиттер и Мак — что будет с ними в оставшееся до закрытия трансферного окна время, знают, наверное, только их агенты.

Не вполне уверен в происходящем и Семак. За полчаса до тренировки на брифинге он, например, парировал вопрос по еще одному неопределенному Ригони, предоставив ответ, который можно приравнять ко всем застрявшим в повисшем положении до 2 сентября.

«Он тренируется: принимает участие в подготовке к игре. Это футболист «Зенита», какой-то конкретики на сегодняшний момент нет. Возможны изменения, но что-то предположить сложно», — улыбался Семак.

Главный тренер «Зенита», к слову, доволен той оптимизацией состава, которая произошла этим летом. Семак заметил, что теперь «Зенит» вступает в следующий этап — точечное усиление позиций. Специалист вновь подчеркнул, что ему нужно четыре трансферных окна, чтобы выкристаллизовать состав, который он хочет. Сейчас вместе с Семаком «Зенит» проходит только третье.

А на тренировке игроки размялись, поделились на три группы и начали играть в квадрат. В русскоязычной тусовке, как всегда самой шумной, договаривались о правилах. Не унимался Дзюба: «Богданыч, пятками можно играть?»

Среди остальных в общей группе работали некогда травмированные Олег Шатов и Себастьян Дриусси. Если в отношении Шатова, как обычно, ничего определенного сказать нельзя (Олег через какое-то время может снова начать лечиться), то аргентинец восстановился даже чуть раньше заявленных трех недель, которые прошли с матча против «Динамо», где у него возникли проблемы к голеностопом.

Дриусси даже может сыграть со «Спартаком», что для «Зенита» ощутимый плюс. Возможно, именно аргентинец является тем заводным ключом для тандема Дзюба-Азмун. Без Себы в матчах с «Ахматом» и «Уфой» оба форварда отбегали вхолостую.

«Шанс, что он сыграет, небольшой, но есть, — сказал Семак. Себастьян проведет занятие в общей группе, а дальше будем решать по его самочувствию».

Как отметил Семак, на данном этапе сезона не будет иметь значение тот тяжелейший график, который сейчас есть у «Спартака», игравшего дважды в неделю. «Зенит» был в таком положении год назад и уверенно шел в лидерах весь август-сентябрь. Однако в функциональном плане команда Семака точно должна быть свежее: она планомерно тренировалась в недельном графике, тогда как «Спартак» трудился на благо России в матче с «Брагой».

Интересна перед матчем и внутренняя игра. «Зенит» провел отвратительный матч с «Ахматом» и проиграл «Уфе»: победить в матче со «Спартаком» — чуть ли не базовая потребность.

Аналогично настроен и «Спартак», для которого успех в игре с «Зенитом» — шанс оправдаться перед болельщиками за очередной колхоз в Европе. Это будет матч двух отрицательных мотиваций, помноженный на градус дерби.

Но если Семак настроит «Зенит» хотя бы на весенний уровень игры, «Спартаку» придется тяжко. Ведь по закону оптимальной мотивации стремление «Спартака» в матче с «Зенитом» не должно зашкаливать. Для него обыграть «Зенит» — задача сложная, суть, творческая. Иметь такое желание победить «Спартаку», пожалуй, вредно.

Для «Зенита» выиграть у «Спартака», судя по его игре с «Брагой» — задача средней сложности. А значит в дерби он будет мотивирован оптимальным образом. Поможет ли это «Зениту»? Узнаем в воскресенье.