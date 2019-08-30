На автодроме «Спа-Франкоршам» пройдет вторая часть свободных заездов в рамках 13-го этапа серии Гран-при «Формулы-1» — Гран-при Бельгии.

Начало тренировки назначено на 16:00 по московскому времени. Прямую трансляцию второй свободной практики можно будет посмотреть здесь:

Первую свободную практику выиграл автогонщик «Феррари» Себастьян Феттель, его результат — 1:44.574. Вторым стал его партнер по команде Шарль Леклер, третий результат у Макса Ферстаппена из «Ред Булла».

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон испытал проблемы с болидом и полчаса от тренировки провел в боксах, пока команда устраняла неисправность с педалью газа. По итогам практики Хэмилтон показал шестой результат.

Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят показал 17-й результат в первой тренировке, его новый партнер по команде Пьер Гасли показал 18-й результат.