Форвард сборной России по баскетболу Семен Антонов рассказал о том, насколько команда готова к выступлению на чемпионате мира по баскетболу.

В интервью порталу Чемпионат.com Антонов рассказал, что два дня команда разбирала игру сборной Нигерии и работала над собственной защитой. «В целом мы готовы к завтрашнему матчу и тактически, и физически, и морально», — отметил Антонов.

Баскетболист добавил, что сейчас на улице очень жарко, а также у членов команды особо нет времени, чтобы гулять. «Доктор нам ещё до отъезда сказал, что нельзя ничего кушать вне отеля. ФИБА не гарантирует нам, что здесь какие-нибудь курицы и местные деликатесы не будут прокачены какими-то стероидами», — отметил Антонов, добавив, что команда следует рекомендациям.

Напомним, завтра, 31 августа, сборная России проведет первый матч ЧМ по баскетболу против Нигерии.