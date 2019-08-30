Мужская сборная России по баскетболу стартует на чемпионате мира в Китае матчем против команды Нигерии. Игра пройдет на арене «Ухань Гимназиум» в городе Ухань.

Начало встречи назначено на 11:30 по московскому времени.

Ранее российские и нигерийские баскетболисты встречались на олимпийском квалификационном турнире в 2012 году. Игра прошла в Каракасе, Венесуэла, и завершилась со счетом 85:77 в пользу России.

Также на групповом этапе чемпионата мира по баскетболу в Китае российским спортсменом предстоит сыграть матчи против команды Аргентины и сборной Южной Кореи. Встречи также пройдут в городе Ухань. В раунд плей-офф выйдут две лучшие команды из квартета B.

Всего в чемпионате мира по баскетболу принимает участие 32 сборных, они поделены на 8 групп по 4 команды.