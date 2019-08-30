Российская легкоатлетка Екатерина Медведева, которая специализировалась на спортивной ходьбе, дисквалифицирована на 8 лет Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

Информацию об этом сообщает агентство ТАСС. Согласно данным в СМИ, Медведеву отстранили за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе был обнаружен запрещенный препарат метадон.

Сейчас спортсменке 25 лет. Антидопинговое разбирательство в отношении Медведевой началось в феврале 2019 года, а дисквалификация будет отсчитываться с 27 марта 2019 года. Помимо этого IAAF аннулировало результаты российской легкоатлетки за год: с 31 января 2018 по 27 марта 2019 года.

Такой большой срок отстранения Медведева получила, поскольку ранее уже отбывала дисквалификацию за допинг.

В 2012 году Екатерина Медведева выигрывала юниорский чемпионат мира по спортивной ходьбе на дистанции 10 километров. Помимо этого она также становилась чемпионкой России.