Нападающий мужской сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич рассказал о подготовке национальной команды к чемпионату мира по баскетболу в Китае.

В интервью порталу Чемпионат.com Воронцевич рассказал, что гостиница, в которой живет сборная, хорошая, а баскетбольный зал — отличный. «Паркет новый, сцепление невероятное. Вчера даже были моменты, что люди падали. Всё хорошо, всё красиво, всё замечательно», — отметил форвард, добавив, что главное, что все живы и здоровы.

Воронцевич также заявил, что в первой игре чемпионата сборной России необходимо будет выложиться по-полной. «Это будет один из самых важных матчей. Так что болейте за нас. Сборная России, вперёд!», — заключил баскетболист.

Напомним, завтра, 31 августа, Россия стартует на чемпионате мира по волейболу матчем против Нигерии.