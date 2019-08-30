Российский теннисист Андрей Рублев сегодня, 31 августа, сыграет против австралийского теннисиста Ника Кирьоса в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису.

Встреча пройдет на одном из кортов национального теннисного центра «Билли Джин Кинг» в Нью-Йорке. В первом круге US Open Андрей Рублев оказался сильнее греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, а затем прошел француза Жиля Симона. Соперник Рублева снялся после первого сета из-за травмы.

Ник Кирьос в первом круге обыграл американца Стива Джонсона, а затем оказался сильнее француза Антуана Хона.

Ориентировочно матч Андрея Рублева и Ника Кирьоса начнется в 18:00 по московскому времени, однако начало может быть отложено из-за ряда причин.

Победитель пары Рублев — Кирьос сыграет в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису против лучшего из пары