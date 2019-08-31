Вот лето пролетело, все оставив позади… Впереди, конечно, самое лучшее, но самые яркие моменты всегда хочется запечатлеть в памяти. О том, чем запомнится этот август спортивным болельщикам — в подборке от Nevasport.

Камбек волейболисток и сузивший глаза Бузато

Российские волейболистки успешно прошли в 1/8 финала чемпионата Европы, где 1 сентября встретятся с Бельгией. Но не этим запомнится август фанатам женского волейбола в нашей стране. И даже, как ни прискорбно, не потрясающим камбеком в игре со сборной Кореи на турнире «Путевка в Токио». Напомним, россиянки тогда превратили 0:2 в 3:2. Доставшаяся путевка так впечатлила старшего тренера команды Серджио Бузато, что тот на камеру показал узкие глаза. Как впоследствии объяснял сам Бузато, так он показал россиянок, которые отправятся в Японию. Специальная комиссия объяснений не оценила и впаяла тренеру несколько матчей дисквалификации, которые он уже отбыл и перед всем извинился.

Взлет и падение «Краснодара»

Быки в августе доставили своим болельщикам весь спектр эмоций, сначала блестяще пройдя «Порту» в квалификационных матчах Лиги чемпионов, а потом уныло слив «Олимпиакосу» дальнейшее участие в турнире. Дальше — Лига Европы. В соперниках — швейцарский «Базель», турецкий «Трабзонспор» и испанский «Хетафе». Продолжатся ли американские горки или от выступлений «Краснодара» можно будет ждать стабильности? Посмотрим.

Страшная ваза Даниила Медведева

Российский теннисист вышел в топ-5 рейтинга АТР после победы в «Мастерсе» в Цинциннати. По пути он дернул Новака Джоковича в полуфинале. За победу над Гоффеном в финале Медведеву выдали страшную вазу, которую, конечно, компенсировала сумма призовых. В сентябре топ-трио российских теннисистов, в котором помимо Медведева играют Рублев и Хачанов, приедет в Петербург на SPb Open. Будет шанс рассмотреть их поближе.

Семак ответил за «козлов»

Прискорбное судейство, лишившее «Зенит» победы в матче с «Ахматом» в шестом туре РПЛ, настолько разозлило всегда уравновешенного тренера петербуржцев, что тот, обращаясь к помощнику, предложил ему «не связываться с козлами«. КДК РФС наказало Семака, удалив с бровки на один матч — пока единственный проигранный «Зенитом» — с «Уфой». А судьи, кстати, признали ошибку. Но им ничего за это не было.

Триумф Тутберидзе

Кажется, это словосочетание уже набило оскомину даже фанатам фигурного катания. Но как иначе можно назвать выступление подопечных Этери Георгиевны на первом этапе юниорского Гран-при? Золото Камилы Валиевой, бронза Майи Хромых, четвертое место Егора Рухина. И это только начало сезона, когда на старт даже не выходили взрослые фигуристки. Немало радости принесла и бронза Андрея Кутового, и золото танцевальной пары Елизаветы Шанаевой и Дэвида Нарижного. Блестящими обещают быть и результаты второго этапа Гран-при. В общем, фигурное катание привносит в жизнь счастье.