Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев оценил результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы. Соперниками российского клуба станут «Базель», «Хетафе» и «Трабзонспор».

«Жеребьёвка для нас хорошая, потому что все команды ровные — нет аутсайдеров и лидеров», — заявил Матвеев в эфире телеканала «Матч ТВ». Тренер отметил, что все матчи будут проходить в равном борьбе. Специалист оценил каждого соперника и подчеркнул, что «Хетафе» в прошлом сезоне был в верхней части таблицы испанского чемпионата, «Трабзонспор» всегда показывает себя хорошей командой, в «Базель» регулярно играет в еврокубках.

Напомним, «Краснодар» располагался во второй корзине при жеребьевке. В групповой этап Лиги Европы российский клуб попал, поскольку не смог пройти квалификацию в Лиге чемпионов, уступив в раунде плей-офф греческому «Олимпиакосу» в двух матчах.