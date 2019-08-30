Российский дзюдоист Нияз Ильясов завоевал серебряную медаль чемпионата мира в весовой категории до 100 кг. Соревнования проходят в японском Токио.

В финальном поединке Ильясов уступил португальцу Жорже Фонсеке. Примечательно, что он стал первым представителем Португалии, которому удалось выиграть чемпионат мира по дзюдо.

По пути к финалу Ильясов выбил из борьбы словака Мариуса Физеля, шведа Йоаким Двабри, представителя Франции Сириля Маре, канадца Шади Элнахаса и Чо Гу Хама из Южной Кореи. Бронзовыми призерами стали представитель голландии Михаэль Коррель и хозяин турнира японец Аарон Вольф.

Российский спортсмен Арман Адамян не смог выйти в 1/8 финала соревнований, в 1/16 проиграв азербайджанцу Эльмару Гасымову.

Россиянки Александра Бабинцева и Антонина Шмелёва уступили в стартовых встречах.