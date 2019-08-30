Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, в каких отношениях состоял с погибшим в июле россиянином Максимом Дадашевым. Спортсмен скончался в больнице от травм, полученных в поединке с Субриэлем Матиасом.

Ломаченко отметил, что очень хорошо знал Дадашева. «Мы были друзьями, и он несколько раз помогал мне подготовиться к поединкам», — приводит слова украинца The Guardian. Боксер подчеркнул, что был шокирован известием о произошедшем.

Сразу после поединка Ломаченко позвонил менеджеру Дадашева Эгилу Климасу, от которого узнал, что россиянин доставлен в больницу. «Мы все очень волновались, и в течение следующих нескольких дней я был на связи все время. Но после я был невероятно шокирован», — сказал боксер.

Напомним, Дадашев был госпитализирован с отеком мозга и кровоизлиянием, ему была сделана трепанация черепа. Врачи ввели боксера в медикаментозную кому. 23 июля он скончался, не приходя в сознание.