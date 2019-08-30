«Краснодар» и ЦСКА узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы. Букмекеры оценили шансы обеих команд на выход в стадию плей-офф турнира.

«Краснодар» попал в одну группу со швейцарским «Базелем», испанским «Хетафе» и турецким «Трабзонспором». По мнению аналитиков, российскому клубу удастся выйти из группы — на это ставят с коэффициентом 1.70, что соответствует 58% вероятности. Выше оцениваются только шансы «Хетафе» — на испанцев ставят за 1.50.

ЦСКА будет играть в группе Н с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем». Аналитики уверены, что армейцы смогут выйти в плей-офф. Коэффициент на успешное выступление москвичей составляет 1.36 — 72% вероятности. Однако лидером группы считается «Эспаньол», на который ставят за 1.28.

Напомним, жеребьевка состоялась сегодня, 30 августа.