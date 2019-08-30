Петербургский «Зенит» с большой долей вероятности не будет приобретать новых игроков до окончания нынешнего трансферного окна.

Как сообщает «Спорт день за днем», «сине-бело-голубые» не ведут активных переговоров. Клуб рассматривает теоретическую возможность подписания центрального защитника и игрока в центр поля, однако никаких конкретных предложений другим клубам петербуржцы не делали.

Напомним, самым громким трансфером «Зенита» в летнее окно стал бразильский полузащитник Малком из «Барселоны». Также петербуржцы усилились защитником Дугласом Сантосом из «Гамбурга». Кроме того, к «Зениту» присоединился Алексей Сутормин, который сначала отправился в «Рубин», но провел там всего неделю.

Трансферное окно в России закроется в понедельник, 2 сентября.