Малышко: Я удивлен, что нам решили пойти навстречу

Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал о встрече с руководством СБР по поводу контрактов на сезон-2019/20.

«Все компромиссы найдены, я очень рад, что правление СБР присутствовало почти в полном составе», — сказал Малышко, слова которого приводит федерация биатлона Санкт-Петербурга. Спортсмен подчеркнул, что сторонам удалось услышать друг друга. «Я удивлен и доволен, что нам решили пойти навстречу», — добавил Малышко.

Напомним, помимо Малышко, на встрече присутствовали Александр Логинов, Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Также учитывались пожелания Евгения Гараничева и Екатерины Юрловой-Перхт, которые не смогли присутствовать на заседании.

По итогам встречи лидер сборной Александр Логинов согласился подписать контракт с СБР. Он был единственным, кто не сделал этого ранее.