В Лондоне состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса, который состоится завтра, 31 августа.

В главном поединке выступит чемпион WBA, WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко, соперником которого станет британец Люк Кэмпбелл. Ломаченко предстоит провести защиту титулов.

Оба спортсмены не испытывали проблем с тем, чтобы вписаться в лимит легкого веса. Примечательно, что на взвешивании показания на весах получились одинаковыми — 60,9 кг.

Lomachenko: 9st 8lbs 8oz

Campbell: 9st 8lbs 4oz

August 30, 2019