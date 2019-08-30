Защитник ЦСКА Иван Ухов поделился эмоциями от того, что не сможет помочь сборной России на чемпионате мира по баскетболу в Китае. Спортсмен не сможет выступить за национальную команду из-за травмы.

Ухов сообщил, что узнал о своем недопуске на чемпионат мира, когда проходил медосмотр перед сбором. «Конечно, осадок есть до сих пор, что не сыграю», — заявил баскетболист, слова которого приводит РИА Новости.

Игрок признался, что ему очень неприятно пропускать такой серьезный турнир из-за травмы. Сейчас Ухов чувствует себя лучше и уже вернулся к тренировкам в общей группе. Однако, по словам спортсмена, ему всё еще тяжело, так как травмированная нога долгое время была без нагрузок.

Чемпионат мира по баскетболу стартует завтра, 31 августа. Первым соперником сборной России станет команда Нигерии.