Московский ЦСКА полностью согласовал трансфер нападающего чешской «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

Как сообщает «Чемпионат», сумма трансфера составит около 2,5 миллионов евро. Сделка уже практически завершена, сторонам осталось лишь поставить подписи под соглашением.

Помимо московского клуба в покупке Комличенко были заинтересованы также голландский «Фейенорд» и французский «Реймс», однако они не смогли договориться с «Младой Болеслав».

Ранее сообщалось, что Николай Комличенко оформил покер в матче чемпионата Чехии, а также был вызван в сборную России по футболу. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов объяснил, для чего хочет видеть Комличенко в отборе на Евро-2020 и в каком случае может отправить игрока домой.