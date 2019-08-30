В субботу в Китае стартует долгожданный Кубок мира по баскетболу. Долгожданный, потому что его не было целых пять лет. Долгожданный, ведь в нем примет участие сборная России, не игравшая на мировом чемпионате сразу девять лет. Долгожданный, поскольку впервые турнир пройдет по новому формату с участием сразу 32-х сборных, а не 24-х, как было раньше.

После 2014-го ФИБА решила, что пора заканчивать проводить чемпионаты мира по баскетболу по четным годам — тогда же, когда проводятся футбольные мундиали. Посчитали, что таким решением поднимется интерес к турниру у всего мира.

Как сборная России играла в прошлый раз?

Было это в 2010-м. Команда, в составе которой не было Кириленко, но играли Хряпа, Моня и Мозгов. Спустя 8 лет не участия на чемпионат мира ее привез Дэвид Блатт. Россия заняла второе место в групповой шестерке, уверенно прошла первого соперника по плей-офф — Новую Зеландию, но затем нас поджидали американцы вместе с Кевином Дюрантом и другими «dream team». Россия сражалась достойно и проиграла всего «минус десять». Затем в матче за 5-8 места наши уступили еще и Аргентине, а дальше взяли седьмое место, обыграв Словению.

Кто главные соперники россиян?

Пожалуй, главным соперником для россиян будет каждая следующая противостоящая ей сборная. Команда Базаревича начнет с Нигерии — этот матч будет уже в 11.00 утра субботы. В составе африканцев — трое из НБА. Встреча, определенно, получится непростой, а побеждать для выхода в следующий этап надо. Южную Корею мы наверняка обыграем, а вот с Аргентиной придется сложно. Во второй групповой этап попадут две лучшие команды квартета.

Если мы сыграем неудачно, то придется играть в турнире за 16-32-е места, что приравнивается к борьбе за право выступить в олимпийском квалификационном турнире. В Токио-2020 можно попасть и напрямую — для этого нужно выйти в четвертьфинал. Но для выхода в четвертьфинал нужно будет еще раз занять первые два места на втором групповом этапе, а затем еще выиграть встречу 1/8 финала. Чтобы не терять шансы на Олимпиду совсем нужно войти в первые 24 команды турнира из 32-х.

Фавориты Кубка мира в основном не из Европы — США, Канада, Австралия и Аргентина. Хотя и в Старом Свете традиционно сильны Сербия и Литва. Высоко могут быть Испания, Франция и Греция.

Есть ли шансы России с тем составом, что есть сейчас?

Товарищеский матч с Испанией, тот что последний перед турниром, показал: команда у Сергея Базаревича есть. Сборная России лишилась Шведа, Мозгова, Хвостова, Кулагина, Боломбоя, однако не утратила командной игры. На каждой позиции есть конкуренция — Мотовилов-М.Кулагин, Фридзон-Бабурин, Карасев-Курбанов, Антонов-Воронцевич, Зубков-Ивлев-Валиев. Это парни, которые умеют играть в баскетбол. Первый групповой этап сборная России вполне способна пройти. А вот дальше придется очень сложно.

Многое будет зависеть от стартового матча против Нигериии. Как турнир начнешь, так оно и пойдет. У букмекеров Нигерия идет небольшим фаворитом. Посмотрим, как оно сложится на паркете.

Кто будет лидером сборной России?

Команда Базаревича тем и хороша, что этим лидером может быть любой. Понятно, что главная надежда на самых опытных игроков — Фридзона, Курбанова и Воронцевича. Пожалуй, от попаданий именно этих трех игроков зависит игра сборной России в атаке. Теневой лидер — Сергей Карасев. Если он подведет себя к турниру в хорошей форме, стабилизирует бросок, то может повести команду за собой.

Где смотреть?

Прямые трансляции матчей сборной России на Кубке мира покажет «Матч ТВ».

31 августа. Россия – Нигерия. 11:00 мск

2 сентября. Россия – Южная Корея. 15:00 мск

4 сентября. Россия – Аргентина. 15:00 мск