В американском Лейк-Плэсиде продолжается второй этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. В 18:30 по московскому времени в борьбу вступили представители танцев на льду.

Российскую команду представляет один дуэт — Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

В ритмическом танце Дэвис и Смолкин попали в первую разминку, они будут выступать под четвертым стартовым номером.

Произвольный танец состоится завтра, 31 августа, и начнется в 17:00 по московскому времени. В соревновательную программу сегодняшнего дня также входит короткая программа девушек, старт которой запланирован на 20:30 мск. Россию представит Анастасия Тараканова.