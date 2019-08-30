Петербургский «Зенит» рассматривает возможность приобретения двух игроков «Сан-Лоренсо» — нападающего Адольфа Гайча и защитника Маркоса Сенеси.

Как сообщает AS, игроки аргентинского клуба готовы к переезду в Европу, однако пока не известно, в какой именно команде они окажутся. Помимо «Зенита», на них претендует также итальянская «Фиорентина», выступающая в серии А.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» уже не будет подписывать новичков в летнее трансферное окно. Отмечалось, что команде нужно усиление по двум позициям, но никаких конкретных целей у петербуржцев нет.

Напомним, самым громким трансфером «Зенита» в летнее окно стал бразильский полузащитник Малком из «Барселоны». Также петербуржцы усилились защитником Дугласом Сантосом из «Гамбурга». Кроме того, к «Зениту» присоединился Алексей Сутормин, который сначала отправился в «Рубин», но провел там всего неделю.