Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко оценил итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы. Соперниками армейцев станут «Лудогорец», «Эспаньол» и «Ференцварош».

Гончаренко подчеркнул, что «Эспаньол» не нуждается в представлении — команда играет в сильном чемпионате. «Нас ждут два сложных, но интересных матча», — приводит слова тренера пресс-служба ЦСКА.

Что касается двух остальных соперников, Гончаренко считает их не менее сложными. Тренер обратил внимание на то, что в «Лудогорце» сейчас много бразильцев, поэтому их игра будет напоминать действия «Эспаньола». Для «Ференцвароша» еврокубковые матчи также станут самыми важными в сезоне, поэтому венгерская команда будет стараться показать себя.

«В футболе может быть всякое, но мы в любом случае должны нацеливать себя на выход из группы и ожидать следующей жеребьёвки», — подытожил Гончаренко.

Напомним, ЦСКА попал в группу Н.