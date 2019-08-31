Восьмой тур чемпионата России перевалит за экватор. В субботу пройдут четыре матча.

Сперва в Уфе сыграют одноименный клуб и «Оренбург». Первые имеют две победы подряд над «Ростовом» и «Зенитом», а гости пока не знали сладости триумфа в нынешнем розыгрыше РПЛ. Эта игра стартует на стадионе «Нефтяник» в 11.30.

Далее в Казани сыграют «Рубин» и «Сочи». Как и «Оренбург», «Сочи» пока не выигрывает, однако команда Александра Точилина играет в сложнейшем гостевом графике. «Рубин» в таблице повыше, но в предыдущем туре проиграл «Ростову». Стартовая трель арбитра Николая Волошина прозвучит в 14.00.

В третьем матче игрового дня в Москве сыграют «Локомотив» и «Ростов». Команда Валерия Карпина в прошлом туре победила «Рубин», а подопечные Юрия Семина увезли боевую ничью из Краснодара. Сигнал о начале встречи арбитр Сергей Лапочкин даст в 16.30.

Программу субботы завершит матч в Грозном между местным «Ахматом» и «Тамбовом». Команда Рашида Рахимова возвращается домой после сложнейшего «двойничка» «Зенит»-ЦСКА, из которого удалось увезти одно очко. «Тамбов» лишился своего ключевого защитника Седрика Гогуа, к тому же подопечные Григоряна выйдут на игру после двух раз по 0:2 от «Краснодара» и «Динамо». Начало игры в 19.00.