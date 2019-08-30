На автодроме «Спа-Франкоршам» завершилась вторая свободная практика Гран-при Формулы-1. Лучшее время показал пилот «Ферарри» Шарль Леклер, вторым стал его напарник Себастьян Феттель, третьим — Валттери Боттас из «Мерседеса».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал четырнадцатое время, его новый напарник по команде Пьер Гасли финишировал семнадцатым.

Напомним, ранее состоялась первая тренировка, на которой лучшим стал Себастьян Феттель, а Квят показал семнадцатое время.

В субботу, 31 августа, состоится еще одна свободная практика, а затем квалификация. Сама гонка запланирована на 1 сентября и стартует в 16:10. Пилотам предстоит преодолеть 44 круга, общая продолжительность дистанции составит 308,052 километра.