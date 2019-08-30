«Зенит» согласовал трансфер защитника «Порту»

Защитник «Порту» Йордан Осорио близок к переходу в петербургский «Зенит».

По информации Record, 25-летний футболист не присутствовал на сегодняшней тренировки своей команды по личным причинам. Как утверждает источник, венесуэлец уже в ближайшее время окажется в стане петербургского клуба.

Ранее известный комментатор Нобель Арустамян сообщал, что клубы ведут активные переговоры по трансферу игрока. По мнению Арустамяна, «Зенит» не рассматривает защитника в качестве игрока основы, но он может стать хорошей заменой для Михи Мевли.