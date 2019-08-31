В бельгийском СПА продолжается тринадцатый этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 31 августа, на автодроме «Спа-Франкоршам» состоятся третья свободная практика и квалификация.

Тренировка назначена на 13:00 по московскому времени, квалификация стартует в 16:00. По итогам заездов определятся стартовые позиции пилотов на гонку, которая будет проходить в воскресенье, 1 сентября и стартует в 16:10. Пилотам предстоит преодолеть 44 круга, общая продолжительность дистанции составит 308,052 километра.

Накануне прошли две свободные практики, сначала лучшее время показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, затем его напарник Шарль Леклер. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят на первой тренировке был 17-м, на второй — 14-м.

На данный момент лидером личного зачета пилотов идет представитель «Мерседеса» Люьис Хэмилтон, на втором месте располагается его напарник по команде Валттери Боттас. Замыкает тройку лидеров гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен.