В Санкт-Петербурге состоится чемпионат города по парусному спорту. По традиции соревнования будут проходить на акватории Невской губы Финского залива.

Отмечается что, гоночные дни запланированы на 31 августа, а также 1, 7, 8, 14 и 15 сентября. Организаторами соревнований выступают Комитет по физической культуре и спорту, а также Санкт-Петербургский парусный союз.

Чемпион Петербурга по парусному спорту является одним из старейших яхтенных соревнований, которые проводятся в Северной столице. В главном старте сезона могут принять участие все желающие, а успешное выступление позволит получит разряд.

Организаторы сообщают, что масштабность мероприятия позволит ему стать грандиозным парусным зрелищем и дать наиболее полное представление о профессиональном и любительском яхтинге в городе на Неве.