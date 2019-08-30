Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 19:28,  30 августа 2019
ФК "Зенит"
0

«Зенит» и «Сампдория» согласовали трансфер Ригони

&#171;Зенит&#187; и &#171;Сампдория&#187; согласовали трансфер Ригони
Эмильяно Ригони. Фото: fc-zenit.ru

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони продолжит карьеру в итальянской «Сампдории».

Как сообщает TNT Sport со ссылкой на Sportitalia, клубам наконец удалось согласовать все условия сделки. Генуэзский клуб возьмет 26-летнего хавбека в аренду на один год с обязательством последующего выкупа контракта за 11 миллионов евро.

Ригони должен отправиться в Италию в понедельник, 2 сентября. Он пройдет медицинское обследование в «Сампдории» и подпишет личное соглашение с клубом.

Ранее в осуществлении трансфера возникли сложности: сам Ригони не захотел покидать «Зенит» из-за того, что его заработок в итальянской команде будет ниже.

Напомним, аргентинец был приобретен «Зенитом» у «Индепендьенте» в 2017 году за 9 миллионов евро. В 45 матчах полузащитник забил девять голов и сделал восемь результативных передач.

Новости партнеров