Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей «Краснодара» в групповом этапе Лиги Европы. Российский клуб по итогам жеребьевки попал в группу С, где встретится с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором».

Первый матч «Краснодар» проведет с «Базелем» на выезде, он состоится 19 сентября. Затем 3 октября команда Мурада Мусаева на своём поле примет «Хетафе», а 24 октября в гостях сыграет с «Трабзонспором».

7 ноября «Крансодар» проведет дома ответную игру с турками, затем примет «Базель» 28 ноября, а 12 декабря отправится в Испанию на игру с «Хетафе».

Напомним, при жеребьевке «Краснодар» находился во второй корзине посева. Букмекеры уверены, что российскому клубу удастся выйти в стадию плей-офф, но фаворитом группы будет «Хетафе».