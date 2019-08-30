Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов, выступающие в танцах на льду, рассказали о новой поддержке, которую будут исполнять в сезоне-2019/20.

Попова призналась, что эта поддержка для неё психологически тяжелая, так как в случае ошибки партнер не сможет ей помочь. «Если я ошибусь, полечу с высоты лицом в лед», — сказала фигуристка, слова которой приводит «Матч ТВ». Спортсменка пояснила, что в случае чего ей не удастся даже сгруппироваться.

Мозгов добавил, что идея такой поддержки появилась при работе с акробатом в зале. Он предложил партнерше встать Сергею на поясницу. «Но в зале Бетина в кроссовках, а на льду – в коньках с острыми лезвиями», — отметил фигурист.

Напомним, ранее Попова и Мозгов показали новый произвольный танец под «Богемскую рапсодию».