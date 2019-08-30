Официальный сайт УЕФА огласил расписание матчей московского ЦСКА на групповом этапе Лиги Европы-2019/20. По итогам жеребьевки соперниками армейцев стали «Эспаньол», «Лудогорец» и «Ференцварош».

Команде Виктора Гончаренко предстоит начать выступление с гостевого матча с «Лудогорцем» 19 сентября. Затем ЦСКА проведет две игры подряд на своем поле: 3 октября — с «Эспаньолом», 24 октября — с «Ференцварошем».

7 ноября армейцы отправятся в Будапешт на ответную игру с «Ференцварошем», затем вернутся в Москву и 28 ноября примут «Лудогорец». Заключительная встреча с «Эспаньолом» пройдет 12 декабря в Испании.

Напомним, при жеребьевке ЦСКА располагался в первой корзине посева. Букмекеры уверены, что армейцы смогут выйти в плей-офф.