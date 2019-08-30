В Санкт-Петербурге состоится Первая всероссийская регата «КУБОК КЛАССА MX700». Соревнования будут проходить в период с 31 августа по 1 сентября на базе парусного клуба нового формата ZIGZAG.

Открытие регаты состоится 31 августа в клубном доме «ZIGZAG» по адресу: Санкт-Петербург, Петровская коса, д.9 корп.1 (территория Санкт-Петербургского речного яхт-клуба профсоюзов). Начало церемонии запланировано на 9:00.

Как сообщают организаторы, «Кубок класса мХ700» — это первые официальные соревнования в новом национальном классе спортивных яхт. Первую отечественную яхту мХ700 представили в апреле 2019 года, после этого она прошла суровые испытания в Черном и Балтийском морях и была запущена в серийное производство.

Новая яхта предназначена для любителей парусного спорта различного уровня, подходит как для клубных движений, так и для частного владения. В первую очередь она создавалась как спортивный снаряд для гонок и для обучения яхтингу, увеличения популярности парусного спорта в России.