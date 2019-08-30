Стал известен полный состав участников турнира Japan Open-2019, который состоится 5 октября.

Традиционно участники будут разделены на три команды: сборную Европы, сборную Северной Америки и сборную Японии.

За европейскую команду выступят олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Александра Трусова, компанию им составят испанец Хавьер Фернандес и Денис Васильев из Латвии.

В команду Японии вошли Сатоко Мияхара и Рика Кихира, а также Шома Уно и Коширо Шимада. Северную Америку представят Брейди Теннелл, Мираи Нагасу, Нейтан Чен и Винсент Чжоу.

В прошлом году Загитова также выступала на Japan Open и победила в женских соревнованиях, установив мировой рекорд в произвольной программе.