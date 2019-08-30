В Санкт-Петербурге завершился матч между «Зенитом-2» и клубом «Луки-Энергия» в ПФЛ. Победу с разгромным счётом 4:1 одержали хозяева встречи.

Петербуржцам удалось открыть счёт уже на 17-й минуте встречи: отличился полузащитник Леон Мусаев. К 33-й минуте «сине-бело-голубые» увеличили своё преимущество благодаря голу хавбека Ильи Воробьева. Однако спустя шесть минут гостям удалось сократить отставание. Арбитр назначил пенальти в ворота «Зенита-2», который успешно реализовал Леонид Решетников.

До ухода на перерыв форвард петербуржцев Даниил Шамкин вновь довел преимущество «Зенита-2» до двух мячей, а во втором игровом отрезке Воробьев оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.