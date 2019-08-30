Санкт-Петербург выиграл у Мюнхена право принять финал Лиги чемпионов в 2021 году.

Мюнхен, таким образом, примет решающий матч турнира в 2022 году, игра будет проходить на стадионе «Альянц-Арена». В 2023 году матч за самый престижный клубный трофей будет сыгран в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Напомним, в этом году финал Лини чемпионов состоится Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Матч будет проходить 30 мая 2020 года.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов принимают участие два российских клуба — «Зенит» и «Локомотив». Накануне состоялась жеребьевка группового этапа, по итогам которой определились соперники российских команд. «Зениту» предстоит сыграть с «Бенфикой», «Лионом» и «Лейпцигом», соперниками «Локомотива» стали «Ювентус, «Атлетико» и «Байер».