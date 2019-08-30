Петербург выиграл право принять финал Лиги чемпионов-2020/21. За проведение решающего матча город на Неве боролся с Мюнхеном и его легендарной «Альянц-Ареной», которая является домом чемпиона Бундеслиги — «Баварии».

Несмотря на то, что вместимость «Альянц Арены» несколько больше, УЕФА отдал предпочтение стадиону в Санкт-Петербурге. Мюнхенские трибуны рассчитаны на 70 тысяч зрителей, в то время как «Газпром Арена» готова принять лишь 56. Однако это не помешало УЕФА сделать выбор в пользу лучшего стадиона России, тем более что возведение дополнительных мест позволит расширить вместимость до 67 тысяч.

Обе арены были построены к знаковым турнирам — домашним чемпионатам мира для Германии и России. Так, «Альянц Арена» была возведена к мундиалю 2006 года, а стадион на Крестовском острове принял матчи в 2018 году. До этого газон долгожданной арены, которую сооружали десять лет, был опробован на Кубке конфедераций.

Почему Мюнхен, имеющий шикарную арену, не смог выиграть у Петербурга? Основное преимущество российского стадиона заключалось в том, что «Газпром-Арена» ещё ни разу не принимала финал Лиги чемпионов, в то время как Мюнхен удостоился такого права в 2012 году. Тогда в финал вышла «Бавария», но родные стены не помогли порадовать болельщиков: обладателем трофея стал лондонский «Челси», победивший в серии пенальти.

Летом Nevasport посетил мюнхенский стадион, который действительно может похвастаться своей мощью. Однако и петербургская арена не уступает в классе, а с технической точки зрения даже имеет преимущество: у стадиона на Крестовском есть крыша, которая позволяет с комфортом проводить матчи в абсолютно любую погоду. К тому же, «Газпром Арена» известна очень удобной зоной для болельщиков, где можно весело провести время до начала матча и в перерыве. «Зенит» регулярно устраивает «фан-променады» и развлекательные программы: очевидно, что и на финале Лиге чемпионов зрителям предложат различные виды активностей.

Ранее Германия принимала финал Лиги чемпионов в 2015-м году: на берлинском «Олимпиаштадионе» «Барселона» победила «Ювентус». Россия имеет опыт проведения лишь одного матча такого масштаба: в 2008-м в «Лужниках»»Манчестер Юнайтед» взял верх над «Челси».

Кроме того, в пользу Петербурга сыграло и успешное проведение домашнего чемпионата мира. О высоком уровне организации говорят до сих пор, хотя после завершения турнира прошел уже год. Прошлое лето стало настоящим футбольным праздником, который вернется в Северную столицу сначала в 2020-м году матчами чемпионата Европы, затем в 2021-м — финалом Лиги чемпионов.