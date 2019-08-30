В американском Лейк-Плэсиде продолжается второй этап юниорской серии Гран-при. Сегодня в борьбу вступили представители танцев на льду, Россию представляли Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

По итогам ритмического танца Дэвис и Смолкин занимают второе место, судьи оценили их прокат на 62,12 балла. Лидерами идут представители США Эйвонли Нгуен и Вадим Колесник, набравшие 66,17 баллов.

Произвольный танец состоится завтра, 31 августа, и начнется в 17:00 по московскому времени. В соревновательную программу сегодняшнего дня также входит короткая программа девушек, старт которой запланирован на 20:30 мск. Россию представит Анастасия Тараканова.