Второй этап юниорской серии Гран-при проходит в американском Лейк-Плэсиде. В программу сегодняшнего соревновательного дня входит короткая программа девушек: они вышли на лёд в 20:30 по московскому времени.

За Россию выступает лишь одна участница — Анастасия Тараканова. Изначально была заявлена еще одна россиянка — Ксения Синицына, однако она не смогла добраться до США из-за проблем с документами. Как рассказала Тараканову, фигуристку просто не пустили в самолет.

Напомним, ранее завершился ритмический танец, где за Россию выступали Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Они идут на промежуточном втором месте, уступая американцам Эйвонли Нгуен и Вадиму Колеснику, набравшим 66,17 баллов.

Произвольная программа у девушек состоится завтра, 31 августа, в 21:50.