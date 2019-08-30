Бывший защитник московского «Локомотива» Эмир Спахич попал в страшную автомобильную катастрофу.

Как сообщает Columnacero, футболист стал участником серьезного ДТП неподалеку от города Гацко. Спортсмен был доставлен в больницу и прооперирован. Также известно, что Спахич находился не за рулем автомобиля, а на пассажирском сиденье.

Врачи оценивают состояние Спахича как тяжелое, но стабильное. Он получил множественные переломы, травму груди и головы.

За время своей карьеры Спахич выступал не только за «Локомотив», но и за ряд других российских клубов — «Шинник», «Анжи» и «Торпедо». Также он защищал цвета испанской «Севильи» и немецких «Байера и «Гамбурга».

Футболист является чемпионом Хорватии и двукратным бронзовым призером чемпионата России.