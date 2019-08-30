Следственный комитет возбудил уголовное дело против Евгения Блюма, основателя «Клиники доктора Блюма», по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В данной клинике проходила реабилитацию российская фристайлистка Мария Комиссарова, повредившая позвоночник на Олимпиаде в Сочи.

Как сообщают «Ведомости», по итогам следственно проверки на Блюма заведено уголовное дело, так как в его деятельности нашли признаки мошенничества. После того, как Комиссарова получила травму позвоночника, все врачи констатировали, что она уже не сможет ходить. Однако Блюм заверил, что сможет поставить спортсменку на ноги.

В итоге лечение, которое стоило 27,8 миллионов рублей в год, не дало результата. Комиссарова подала иск с требованием возместить убытки.