Появились подробности сделки «Зенита» и «Порту» по Осорио

«Зенит» и «Порту» договорились о трансфере защитника Йордана Осорио. Сегодня появились подробности сделки, которая должна осуществиться в ближайшее время.

Как сообщает O Jogo, 25-летний футболист уже вылетел в Санкт-Петербург. Венесуэльский защитник будет выступать за «Зенит» на правах аренды, рассчитанной на один год. Соглашение между клубами будет предусматривать право обязательного выкупа контракта игрока по завершении нынешнего сезона.

Ранее известный комментатор Нобель Арустамян выразил мнение, что «Зенит» не рассматривает защитника в качестве игрока основы, но он может стать хорошей заменой для Михи Мевли.