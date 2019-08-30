«Зенит» проведет товарищеский матч с «Сочи» во время перерыва на игры национальных сборных.

Об этом сообщает официальный сайт петербургского клуба. Игра будет проходить 8 сентября на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Трибуны стадиона вмещают три тысячи зрителей. Матч начнется в 14:00.

Напомним, «Зенит» располагается на пятой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 14 набранных очков — столько же, сколько и у идущих выше «Спартака», «Локомотива», «Ростова» и «Краснодара». «Сочи» имеет всего 3 очка и занимает предпоследнее, 15-е место в зоне вылета.

В нынешнем сезоне команды уже встречались между собой: в матче второго тура чемпионата России «Зенит» в гостях обыграл «Сочи» со счетом 2:0. Результативными действиями в том матче отметились Сердар Азмун и Магомед Оздоев.