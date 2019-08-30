Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал выступление на первых свободных практиках Гран-при Бельгии. На стартовой тренировке гонщик показал 17-е время, второй раз финишировал с 14-м результатом.

Квят подчеркнул, что очень рад вернуться после летней паузы, и трасса в Спа отлично подходит для возобновления чемпионата. Он отметил, что ряд пилотов будет оштрафован, поэтому гонка будет интересной — пилоты начнут ее не на своих позициях.

При этом Квят обратил внимание на то, что сейчас «Торо Россо» слабо выступает на автодроме в Спа. «Сегодня трек не подходил нашей машине, так же как и некоторым другим. Посмотрим, чего добьёмся завтра. Я не очень обеспокоен», — сказал Квят, слова которого приводит пресс-служба команды.

Напомним, новым напарником Квята стал Пьер Гасли, переведенный из «Ред Булла».