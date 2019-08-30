Немецкий теннисист Александр Зверев, обыгравший американца Фрэнсиса Тиафо во втором круге US Open, выразил недовольство длительным отсутствием соперника на корте во время паузы.

Зверев заявил, что Тиафо нарушил его темп, когда покинул корт на 12 минут. «Это немало. Не знаю, что можно делать столько времени в туалете», — заявил Зверев, слова которого приводит пресс-служба Открытого чемпионата США. Немец подчеркнул, что не одобряет такое поведение, которое обычно свойственно молодым теннисистам.

Зверев поставил в пример Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, которые уходят в туалет лишь на несколько минут.

Напомним, матч Зверева и Тиафо завершился в пяти сетах со счетом 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3. В третьем круге представитель Германии сыграет с Аляжем Бедене из Словении. Матч запланирован на 31 августа.