Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, какие задачи стоят перед Александером Албоном, который был переведен из «Торо Россо». Дебютная гонка пилота за команду «быков» состоится в Спа на Гран-при Бельгии.

«Машина способна добиваться подиумов, так что это должно быть нашей целью — сражаться за подиумы», — заявил Хорнер, слова которого приводит RaceFans. Специалист отметил, что команда хочет видеть прогресс в оставшихся девяти гонках.

Хорнер подчеркнул, что из-за штрафа за мотор Албон будет ощущать особое давление в этот уик-энд.

Напомним, Албон и пилот «Торо Россо» Даниил Квят будут оштрафованы за то, что перед Гран-при Бельгии на их болидах поменяли силовые установки. Смена мотора была произведена в четвертый раз в нынешнем сезоне.