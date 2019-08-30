«Локомотив» обратился к Спахичу, пострадавшему в ДТП

«Локомотив» пожелал здоровья Эмиру Спахичу, пострадавшему в автомобильной аварии.

«Желаем здоровья, Эмир», — гласит сообщение в «Твиттере» московского клуба. Напомним, Спахич выступал за «Локомотив» в период с 2006 по 2008 год.

Сегодня, 30 августа, стало известно, что футболист попал с серьезное ДТП неподалеку от города Гацко. Спортсмен был доставлен в больницу и прооперирован. Также известно, что Спахич находился не за рулем автомобиля, а на пассажирском сиденье.

Врачи оценивают состояние Спахича как тяжелое, но стабильное. Он получил множественные переломы, травму груди и головы.