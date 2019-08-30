Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на официальном сайте опубликовала список травмированных по состоянию на 30 августа.

В список вошел один игрок петербургского СКА — защитник Динар Хафизуллин.

Наибольшие потери на данный момент несут хабаровский «Амур» и «Сочи». У «Амура» на травмах находятся сразу пять хоккеистов: Никита Александров, Артур Болтанов, Никита Камалов, Евгений Киселев и Кирилл Рассказов. В составе «Сочи» повреждения в четверых игроков: Симона Бертильссона, Анатолия Елизарова, Вадима Хлопотова и Никиты Щитова.

Напомним, новый сезон КХЛ стартует 1 сентября, СКА начнет выступление на турнире 2-го числа. В первом матче армейцы на выезде встретятся с «Металлургом», потом в гостях сыграют с челябинским «Трактором».